Einbrecher in Oberdieten

POLIZEI Bargeld und Schmuck erbeutet

Breidenbach-Oberdieten Ein Einbrecher hat sich zwischen am vergangenen Wochenende (14. und 15. Juli) gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dietestraße in Oberdieten verschafft. Der Dieb erbeutete Schmuck und Bargeld und machte sich unerkannt aus dem Staub.

