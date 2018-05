Einbrecher schlagen zu

POLIZEI Zwei Gartenhütten aufgebrochen

Dautphetal-Dautphe Am vergangenen Wochenende (5. bis 7. Mai) sind in einem Garten in Dautphe zwei Hütten aufgebrochen worden. Den Spuren zufolge näherte sich der Täter über das Feld zwischen der Bundesstraße 454 und dem Anwesen Im Köllgraben und kletterte über den Maschendrahtzaun. Laut Polizei brach er einen Geräteschuppen und die Gartenhütte auf, stahl nach ersten Sichtungen aber nichts.

