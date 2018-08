Gaststätte

Einbrecher stehlen Geld

Biedenkopf Einbrecher sind in der Nacht zum Mittwoch (29. August) zwischen 0.30 und 8.30 Uhr in eine Gaststätte in der Hainstraße in Biedenkopf eingedrungen. Nach Angaben der Polizei stahlen die Täter das Bargeld aus dem geknackten Spielautomaten, der Kasse und aus der Theke. Der Gesamtschaden durch die Sachbeschädigungen und das erbeutete Bargeld beläuft sich auf über 5000 Euro.

