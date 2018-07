Einbrecher zündeln

FAHNDUNG Polizei sucht noch Zeugen

Dautpehtal-Hommertshausen Gewaltsam drangen Unbekannte zwischen Sonntag, 15. Juli, 11.30 Uhr und Montag, 16. Juli, 9.30 Uhr in der Gemarkung Langwiese in ein Vereinsheim ein. Die Einbrecher stahlen nach Polizeiangaben eine Schnapsflasche sowie diverse Schlüssel. In dem Schankraum zündelten die Unbekannten herum, löschten die kokelnden Kunststoffteile aber selbst wieder ab.

