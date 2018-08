Einbruch im Bahnhof

ZEUGENSUCHE Mehrere Hundert Euro Schaden

Breidenbach-Wolzhausen Zwischen 13 Uhr am Samstag und 15.05 Uhr am Montag, 27. August, drang ein Einbrecher in den in Privatbesitz übergegangenen und derzeit in Renovierung befindlichen alten Bahnhof von Wolzhausen ein. Bei dem Einbruch gingen vier Fensterscheiben der Eingangstür zu Bruch, sodass ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Das Haus wurde offenbar durchwühlt, außer einer Baustellenlampe fehlt allerdings nichts.

Copyright © mittelhessen.de 2018