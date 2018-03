Einbruch in Spielhalle

POLIZEI Täter stehen in Gladenbach Geld

Gladenbach Einbrecher haben am Montag, 12. März, um 4.47 Uhr in einer Spielhalle in der Adolf-Theis-Straße in Gladenbach den Alarm ausgelöst. Laut Polizeibericht hebelten die Unbekannten eine Notausgangstür auf, brachen anschließend mehrere Spielautomaten auf und entkamen mit Münzgeld.

