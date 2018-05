Einbruch in Spielhalle

POLIZEI Täter dringen von Rückseite in Gebäude ein

Biedenkopf-Wallau Nach den ersten Ermittlungen nutzten die Einbrecher eine Steighilfe und drangen von der Rückseite aus in die Spielhalle in der Bahnhofstraße in Wallau ein. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld.

Copyright © mittelhessen.de 2018