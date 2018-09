POLIZEI

Einbruch ist gescheitert

Biedenkopf Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Biedenkopfer Donauschwabenstraße ist gescheitert. Bei den Hebelversuchen an der Eingangstür des Hauses hinterließ der Täter zwischen Donnerstag, 13. September, 20.30 Uhr und Freitag, 14. September, 16.50 Uhr einen Schaden von 100 Euro. Warum der Einbrecher nicht weiter vorging, ist unbekannt, so Polizeisprecher Jürgen Schlick. Eventuell wurde er gestört.

