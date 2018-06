Eindringlinge spielen im Schulflur nachts Fußball

Polizei Einbruch in die Hinterlandschule

Biedenkopf Zwei bislang nicht ermittelte Personen sind am späten Donnerstagabend in die Hinterlandschule in Biedenkopf eingedrungen und haben im Schulflur vermutlich Fußball gespielt.

