Zeugensuche

Eine Mauer beschädigt

FAHNDUNG Verursacher wird noch gesucht

Breidenbach-Kleingladenbach Zwischen 19 Uhr am 14. Mai und 8.30 Uhr am darauffolgenden Freitag, 18. Mai, beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer die Mauer des Anwesens Horststraße 20 in Kleingladenbach. Die Unfallstelle befindet sich laut Polizei an einer derzeitigen Baustelle.

