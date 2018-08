Verkehr

Einmündung zur Buderusstraße gesperrt

Sanierung Schäden werden ausgebessert

Breidenbach Am Montag (3. September) werden Fahrbahnschäden am Einmündungsbereich der Buderusstraße zur Bundesstraße 253 (Hauptstraße) ausgebessert. Die Buderusstraße ist deshalb in diesem Bereich voll gesperrt.

Copyright © mittelhessen.de 2018