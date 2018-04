Vortrag

Einsamkeit als Krankheit

VORTRAG Ursache für verschiedene Beschwerden

Marburg „Wer einsam ist, erkrankt nachweisbar häufiger an Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Depressionen und Demenz.“ Über Einsamkeit als eine unerkannte Krankheit spricht Professor Manfred Spitzer am Freitag, 20. April, in seinem Vortrag.

