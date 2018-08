Vortrag

Einsatz für gerechten Frieden

Weimar-Roth Zum Thema „Für einen gerechten Frieden in Israel und Palästina“ hält Elke Mitze am Donnerstag, 16. August, um 20 Uhr in der Landsynagoge Roth einen mit Bildern illustrierten Vortrag.

