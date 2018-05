Feste

Engelbachs Burschen feiern ihre Kirmes

Fest Start mit dem Engelbächer Abend

Biedenkopf-Engelbach Am Wochenende geht es hoch her in Engelbach: Die Burschenschaft „Waldeslust Engelbach“ lädt zu ihrer 40. Jubiläumskirmes am Festplatz in Engelbach ein.

