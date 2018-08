vhs-Kurse

Englisch oder Gitarre lernen

Volkshochschule Neue Kurse starten / Auch Yoga ist im Programm

Lohra Die Volkshochschule bietet in Lohra einige neue Kurse in der Grundschule an. Außerdem wurde der Englisch-Auffrischungskurs auf einen anderen Wochentag verlegt.

