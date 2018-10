Entdeckungsreise durch die Welt

Von Sascha Valentin

Kindergarten Leiterin und Erzieherin sagen nach 34 beziehungsweise 47 Jahren tschüss

Bad Endbach-Bottenhorn Im Kindergarten Heidenest in Bottenhorn geht in dieser Woche eine Ära zu Ende: Mit Leiterin Kornelia Reichel und Erzieherin Helga Holighaus gehen zwei Frauen ihren Ruhestand, die länger in der Einrichtung tätig waren als irgendjemand zuvor.

