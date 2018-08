Erinnerungen an alte Zeiten werden lebendig

Weimar-Niederwalgern Am Samstag, 18., und Sonntag, 19. August, laden die Landtechnikfreunde Niederwalgern zum 2. Niederwälger Dreschfest ein. Dabei stehen die Gerätschaften aus früheren Zeiten im Blickpunkt. Am Samstag treffen ab 15 Uhr die Dreschmaschinen ein und werden dann samt Gerätschaften auf dem Feld am Weg zum „Fun-Park“ aufgestellt. Interessierte sind eingeladen, beim Aufstellen zuzugucken. Anschließend laden die Landtechnikfreunde zum Dämmerschoppen ein, wo es sicher ausreichend Zeit geben wird, mit Traktoristen und Maschinenbesitzern ins Gespräch zu kommen.

