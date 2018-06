Von Patrick Stein

Erst aufgeregt, dann erfolgreich

FEUERWEHR Nachwuchskräfte bekommen die „Jugendflamme“ in Niedereisenhausen

STEFFENBERG-NIEDEREISENHAUSEN 15 Jugendfeuerwehrleute haben am Samstag an der Leistungsabnahme „Jugendflamme“ in Niedereisenhausen teilgenommen. Die angehenden Brandschützer mussten ihre theoretischen und praktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

