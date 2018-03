Von Till Conrad

Es brennt zweimal in Marburg

Feuer Einsätze auf dem Gelände der Vitos-Klinik und in einer Tiefgarage

Marburg Am frühen Sonntagmorgen ist in Marburg eine Lagerhalle abgebrannt. Ein Feuer in einer Tiefgarage am Vorabend konnte dagegen schnell gelöscht werden.

Copyright © mittelhessen.de 2017