Sitzung

Es geht um Tempo 30, Sackpfeife und Skulptur

Ortsbeirat Öffentliche Sitzung am Montagabend

Biedenkopf Der Ortsbeirat Biedenkopf beschäftigt sich in seiner Sitzung am Montag (20. August) mit der Tempo-30-Zone in der Kernstadt und diskutiert darüber hinaus über die Zukunft der Sackpfeife und über die Ideen für eine Willkommensskulptur.

