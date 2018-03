Von Sascha Valentin

Europa erfordert, aufeinander zuzugehen

BILDUNG Acht Hinterländer Jugendliche knüpfen Kontakte nach Slowenien

Dautphetal Was bedeutet eigentlich Europa? Wie leben Jugendliche in anderen Ländern Europas? Mit diesen Fragen im Gepäck sind acht Jugendliche aus Dautphetal, Angelburg und Steffenberg zur Jugendbegegnung „Yourope – Du in Europa“ nach Slowenien gereist.

