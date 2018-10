Vhs

Excel effektiv einsetzen

VHS AKTUELL Das Programm kennenlernen

Marburg-Cappel Die Volkshochschule (vhs) des Landkreises bietet einen Wochenendkurs für Excel 2016 an. Stattfinden wird der Kurs am Freitag, 2. November, von 17 bis 20 Uhr und am Samstag, 3. November, von 9 bis 15 Uhr. Veranstaltungsort ist der EDV-Schulungsraum in der Kreisverwaltung in Cappel (Im Lichtenholz 60). Grundkenntnisse in Windows werden vorausgesetzt. Die Teilnahme ist kostet 48 Euro.

