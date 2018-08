Handwerkskammer

Existenzgründer beraten

Handwerkskammer Gespräche sind vertraulich

Marburg Die Handwerkskammer Kassel (HWK) bietet Existenzgründern im Handwerk und Handwerksbetrieben eine kostenlose Betriebsberatung an: Ein Sprechtag der HWK-Betriebsberatung findet am Mittwoch, 29. August, in den Räumen der Kreishandwerkerschaft Marburg (Umgehungsstraße 1) statt.

