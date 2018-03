UNFALLFLUCHT

Fahrerseite beschädigt

Gladenbach Nur fünf Minuten weg, schon war das Auto beschädigt: Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag, 1. März, zwischen 8.20 und 8.25 Uhr in der Karl-Waldschmidt-Straße in Gladenbach ereignet hat. Ein silberner A-Klasse Daimler, halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg geparkt, wurde dabei beschädigt.

