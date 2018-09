Feuerwehr

Feuerwehr lädt an das Gerätehaus

Dautphetal-Buchenau Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. September, lädt die Freiwillige Feuerwehr Buchenau alle Freunde und Interessierten zum Tag der offenen Tür in und am Gerätehaus in der Rothenbergstraße ein.

Copyright © mittelhessen.de 2018