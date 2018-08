Pokalschiessen

Feuerwehren schießen

Wettbewerb Die Übungstermine stehen fest

Angelburg-Gönnern Der Schützenverein Gönnern bittet die Feuerwehrkameraden aus den Gemeinden Angelburg und Steffenberg wieder zum sportlichen Duell. Am Samstag, 8. September, richten die Schützen ab 13 Uhr wieder ein Pokalwettschießen der Feuerwehren aus. Daran nehmen ausschließlich Mannschaften mit Schützen aus den Feuerwehren der beiden Gemeinden teil. Vor dem eigentlichen Wettkampftag erhalten die teilnehmenden Teams an drei Terminen Zeit, an ihrer Treffsicherheit zu feilen.

