Von Dominic Heitz

Fleckenbühl-Antrag wackelt

Kreistag SPD und CDU wollen den eingebrachten Antrag von der Tagesordnung nehmen

Marburg-Biedenkopf Mit einem Antrag an den Kreistag wollen die Linke und die Grünen den Kreisausschuss beim Thema Hof Fleckenbühl in die Verantwortung nehmen. SPD und CDU wollen das aber verhindern. Für die kommende Kreistagssitzung liegt Streit in der Luft.

Copyright © mittelhessen.de 2018