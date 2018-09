Flohmarkt am Sonntag

Einkaufen

Gladenbach-Römershausen Ein Flohmarkt für Kindersachen findet am Sonntag, 30. September, von 14 bis 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Römershausen statt. Die Veranstaltung richtet sich an jeden, der etwas rund ums Kind kaufen oder verkaufen möchte. Im Angebot sind unter anderem Kinderkleidung, Spielsachen und Babyausstattung. Der Aufbau startet um 12 Uhr. Schwangere dürfen schon ab 13.30 Uhr stöbern. Ab 14 Uhr ist das Kuchenbuffet für jedermann geöffnet. Der Erlös aus Standmiete und Kuchenverkauf kommt der Kinder- und Jugendarbeit in Römershausen zugute. Den Kuchen gibt es auch zum Mitnehmen (Behälter mitbringen).

