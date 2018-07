Flüchtlingshilfe feiert

Feier

Gladenbach Die Flüchtlingshilfe Gladenbach lädt zu ihrem zweiten Sommerfest ein: Gefeiert wird am Samstag, 4. August, rund um das Gemeindehaus am Blankenstein (Dr. Berthold-Leinweber-Straße 3). Ab 15 Uhr ist dort Zeit und Raum für zwanglose Begegnungen, eingebunden in ein abwechslungsreiches Programm für Alt und Jung. Es gibt Tee, Kaffee und Kuchen, außerdem Gegrilltes und ein internationales Salatbuffet. Es wird ein kleiner Unkostenbeitrag in Höhe von zwei Euro pro Person (Familien ab drei Personen zahlen fünf Euro) erhoben.

