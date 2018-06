Ford C-Max demoliert

PARKPLATZ Polizei sucht weitere Geschädigte

Gladenbach Ein weißer Ford C-Max ist am Montagnachmittag, 4. Juni, auf dem Parkplatz des Freizeitbades „Nautilust“ in Gladenbach beschädigt worden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall, der sich zwischen 15.45 und 15.55 Uhr in der Ferdinand-Köhler-Straße ereignete, dauern derzeit an. Die Polizei schließt nicht aus, dass auf dem Parkplatz weitere Fahrzeuge durch Schläge oder Tritte beschädigt wurden.

