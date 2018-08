Ford Focus verkratzt

SCHADEN Polizei sucht nach Zeugen

Bad Endbach-Bottenhorn Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sie ist auf der Suche nach dem Verursacher eines Schadens an einem silbernen Ford Focus. Der horizontal, in Wellen verlaufende Kratzer ist fast drei Meter lang und erstreckt sich damit fast über die gesamte Fahrerseite des Autos. Der Wagen parkte zur Tatzeit von Freitag auf Samstag (24. und 25. August) zwischen 21 und 4 Uhr in der Straße "Am Stoppborn" in Bottenhorn.

