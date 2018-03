Telefonaktion

Fragen rund ums Auge stellen

Gladenbach Der Augenarzt Volker Besgen ist am Mittwoch, 4. April, beim „Direkten Draht zum Mediziner“ von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Redaktion in Gladenbach zu erreichen.

