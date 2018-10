Frauen treffen sich

Dekanat

Biedenkopf-Wallau „Neue Zeiten – Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere!“, lautet das Thema beim Dekanats-Frauentreffen am Sonntag, 28. Oktober, in Wallau. Alle Frauen sind eingeladen. Beginn ist um 14.30 Uhr in der Fritz-Henkel-Halle (Birkenweg 19). Die Organisatorinnen vom Dekanatsfrauenteam Nord bitten darum, ein Gesangbuch mitzubringen.

