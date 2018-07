Frühschoppen mit Outback Jazz

Musik Am Sonntag bei „ferron“ in Bad Endbach

Bad Endbach „Outback Jazz“ spielen am Sonntag, 22. Juli, in Bad Endbach. Von 10.30 bis 12 Uhr sorgt die Formation beim Jazz-Frühschoppen in der Gastronomie „ferron“ in der Lahn-Dill-Bergland-Therme (Am Bewegungsbad 2) für den guten Ton. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung ersatzlos.

