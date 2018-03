Frauen

Frühstückstreffen in Bottenhorn

ANMELDUNG „Welchen Schuh zieh ich mir an?“ am 10. März

Bad Endbach-Bottenhorn Unter dem Titel „Welchen Schuh zieh ich mir an?“ findet am Samstag, 10. März, um 9 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Bottenhorn ein Frauenfrühstück statt. Mit dabei ist Renate Drevensek, Referentin für Frauenarbeit vom Landesverband evangelische Frauen in Hessen und Nassau. Der Unkostenbeitrag beträgt sechs Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018