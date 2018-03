KONZERT „Garden of Delight“ zum Abschied im Molly Malones

Garden of Delight spielen

KONZERT Abschied von der Kult-Kneipe

Marburg Garden of Delight, oder kurz G.O.D., das ist laut Veranstalter „Deutschlands zur Zeit wohl erfolgreichste Celtic Rock/Irish Folkband“. Am Freitag, 23. März, gastiert sie in der Marburger Kult-Kneipe Molly Malones (Wehrdaer Weg). Beginn ist um 20 Uhr.

