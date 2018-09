Obsternte

Gartenbauvereinversteigert Äpfel

Obst Saft kann gepresst werden

Gladenbach-Mornshausen Am Samstag, 15. September, veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein Mornshausen auf der Streuobstwiese „In der Hoor“ eine Apfelversteigerung. Los geht es um 10 Uhr. Außerdem bietet der Verein einen Presstermin am Samstag, 22. September, ab 9 Uhr am Bürgerhaus an, bei dem jeder seine Äpfel zu Saft pressen lassen kann.

