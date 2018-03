Gartenhäuser durchwühlt

Einbrüche Es fehlen verschiedene Gartengeräte

Biedenkopf In mindestens drei Gartenhäuser „Im Rossbach“ brachen Einbrecher zwischen dem 30. November und dem vergangenen Montag, 12. Februar, ein. In einem Fall war die Tür aufgebrochen, so die Polizei. Das Eindringen in die anderen Hütte erfolgte durch aufgebrochene Fenster. Alle Hütten waren durchwühlt. Aus einer fehlt nichts, aus einer weiteren fehlen Gartengeräte und die Beute aus der Dritten steht noch nicht fest. Die Täter durchwühlten jeweils die Hütte und richteten einen reinen Sachschaden von jeweils 300 Euro an.

Copyright © mittelhessen.de 2018