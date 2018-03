Gartenhütte aufgebrochen

SACHSCHADEN Polizei bittet um Hinweise

Dautphetal-Wolfgruben Am Samstag, 17. März, um kurz nach 10 Uhr stellte der Besitzer den Aufbruch seines Gartenhauses fest. Zuletzt hatte er das Haus am Martinsköppel in Wolfgruben am Mittwoch, 10. Januar, besucht. Jetzt war die Stahltür augenscheinlich durch erhebliche Gewalt aufgebrochen. Den Schaden beziffert der Eigentümer auf mindestens 500 Euro.

