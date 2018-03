Von Edgar Meistrell

Gebühren für Wasser steigen um 25 Prozent

Finanzen Steffenberger müssen auch für Abwasserentsorgung künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen

Steffenberg-Niedereisenhausen Acht Monate lang haben die Themen Wasser und Abwasser die politischen Gremien in Steffenberg beschäftigt. Am Donnerstag ist nun ein Schlussstrich gezogen worden. Die Gebühren klettern um 25 Prozent an.

