Lebenshaus

Geduld im Alltag haben

Bildung Themenabende für Erwachsene

Allendorf-Osterfeld Die „Jahresreise zu mehr Gelassenheit“ wird fortgesetzt. „Geduld – Warten, ein Gewinn“ lautet das Thema zweier Veranstaltungen, die Waltraut Riedel als Referentin für Erwachsenenbildung im Evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach und Lebenshaus-Leiterin in Zusammenarbeit mit den evangelischen Kirchengemeinden des Oberen Edertals anbietet. Das Jahresreise-Modul „Geduld“ beginnt am Donnerstag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr im Lebenshaus Osterfeld. Am Dienstag, 23. Oktober, wird es im evangelischen Gemeindehaus in Battenberg betrachtet.

Copyright © mittelhessen.de 2018