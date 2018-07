Unfallflucht

Gegen linken Außenspiegel

Biedenkopf Bereits am Freitag, 29. Juni, fuhr ein Unbekannter gegen 11 Uhr in der Hospitalstraße gegenüber der Sparkasse gegen einen geparkten VW Caddy Life und beschädigte den linken Außenspiegel. Der Schaden beträgt 150 Euro. Der Unfallverursacher fuhr anschließend in Richtung Marktplatz weiter.

