Geld fließt in Bürgerhaus und Halle

Ortsbeirat Mitglieder wünschen sich, dass die Stadt im Ort investiert

Biedenkopf-Breidenstein Der Ortsbeirat in Breidenstein hat sich einstimmig dafür entschieden, seine Finanzmittel in das örtliche Bürgerhaus und die Freizeithalle zu stecken. Im Vorjahr war das Gremium ebenfalls so verfahren.

