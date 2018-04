Natur

Gemeinsam wandern

Tour Am Samstag von Hirzenhain nach Eibach

Eschenburg-Hirzenhain Der Heimat- und Wanderverein Hirzenhain lädt für Samstag, 7. April, zur Wanderung. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Grundschule in Hirzenhain. Die zwölf Kilometer lange Tour führt auf dem Eschenburgpfad in Richtung Sportplatz Nanzenbach und über den Holzhäuser Hof nach Eibach. Zum Abschluss gibt es Mittagessen in der Gaststätte Kanzelstein in Eibach. Die Rückfahrt erfolgt mit dem Bus.

