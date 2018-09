Feuerwehr

Gemeinsam wandern

KIRCHE Nach der Tour folgt ein Gottesdienst

Gladenbach-Runzhausen Die freiwillige Feuerwehr Runzhausen lädt am Sonntag, 23. September, zum gemeinsamen Wandertag der evangelischen und Freien evangelischen Gemeinde ein. Start ist um 8.30 Uhr am Gerätehaus. Um 11 Uhr findet ein Gottesdienst am Gerätehaus statt. Danach gibt es ein gemeinsames Mittagsessen. Am Nachmittag wird außerdem Kaffee und Kuchen. angeboten. Für die Getränke ist gesorgt.

