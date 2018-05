Geräte fängt Feuer

BRAND Neues Badezimmer komplett verrußt

Marburg Aus unbekannten Gründen entzündete sich am Sonntagabend (20. Mai) gegen 18 Uhr ein zur Ladung an Strom angeschlossenes technisches Gerät. Durch den Schwelbrand verrußte das komplette neu sanierte Bad in einem Zweifamilienhaus in der Wehrdaer Straße erheblich. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden mehrere Tausend Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018