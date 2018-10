Von Michael Arndt

Gerhard Jahn veränderte das Land

Jahrestag Der Marburger und ehemalige Bundesjustizminister war für viele ein Vorbild

Marburg Am 20. Oktober jährt sich zum 20. Mal der Todestag des ehemaligen Bundesjustizministers Gerhard Jahn, der in Marburg studierte und in seiner Wahlheimat auch seine letzte Ruhestätte gefunden hat.

Copyright © mittelhessen.de 2018