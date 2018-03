Gewächshaus brennt

FEUER Heiße Asche sorgt für Einsatz

Wetter-Warzenbach Wieder einmal führte die Entsorgung von Kaminasche zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr und letztlich auch zu einem Sachschaden, so Polizeisprecher Martin Ahlich. Verkehrsteilnehmer hatten den Brand am Montag, 26. Februar, gegen 13.40 Uhr in Warzenbach gemeldet.

Copyright © mittelhessen.de 2018