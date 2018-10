Betrugsmasche

Gewinne kosten niemals Geld

Marburg-Biedenkopf „Kein seriöses Unternehmen knüpft einen Gewinn an eine Vorauszahlung!“ Mit diesen Worten warnt die Polizei vor Betrügern, auf die ein Senior aus Wohratal hereingefallen ist. Die Täter hatten dem Mann einen fünfstelligen Gewinn in Aussicht gestellt, dann aber immer wieder Gründe für nötige Vorabüberweisungen per Western Union vorgebracht. Der Mann hatte seit Anfang Oktober schon 1500 Euro überwiesen, als ihn eine Bankangestellte auf den möglichen Betrug hinwies.

