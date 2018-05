Bibeltag

Gleichnisse im Licht der Forschung

Frankfurt Das Evangelische Dekanat Biedenkopf-Gladenbach bietet eine Fahrt zum EKHN-Bibeltag in Frankfurt am Samstag, 16. Juni, an. Bei der Veranstaltung geht es um das Thema „Gleichnisse entschlüsseln – Die Gleichnisse Jesu im Lichte der neueren Forschung“.

